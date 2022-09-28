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Семья не поверила в смерть родственника и больше года держала его тело в доме

В Индии семья больше года держала в доме непогребенное тело умершего родственника

Фото: Jam Press Vid / Rare Shot News / The Mirror

В индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, семья больше года отказывалась хоронить тело умершего родственника и держала его дома. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина по имени Вимлеш скончался в апреле прошлого года от сердечного приступа. Родственники не поверили в его смерть и, получив покойного, принесли его домой. Они считали, что Вимпеш впал в кому и вскоре придет в себя.

Непогребенные останки обработали чистящим средством, чтобы предотвратить разложение, и положили в комнате с постоянно работающим кондиционером. Родственники ухаживали за телом Вимпеша и регулярно делали ему массаж с маслами.

По данным представителей местной власти, спустя полтора года кожа Вимлеша почернела, и он стал похож на мумию.

Ранее сообщалось, что в США арестовали женщину, которая убила жениха и два месяца прожила в доме с его трупом. Поиски покойного начались после того, как о нем забеспокоилась родственница.

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Евгения Черкасова
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