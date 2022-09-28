Музеи Крыма запустили бесплатные виртуальные 3D-экскурсии

Туристический порталTravel Crimea создал 3D-экскурсии по популярным музеям Крыма

Туристический портал Крыма Travel Crimea запустил бесплатные виртуальные 3D-экскурсии по популярным музеям полуострова. Об этом сообщается на официальном сайте.

3D-экскурсии созданы в формате 360 градусов, что позволяет увидеть пространство вокруг точки съемки со всех сторон и совершить виртуальную прогулку по залам музеев. Отмечается, что эффект присутствия в культурных учреждениях также дает возможность детально рассмотреть экспонируемые предметы.

Уточняется, что портал предлагает серию экскурсий по Крымскому этнографическому музею в Симферополе, Генуэзской крепости в Судаке, дому-музею Чехова в Ялте и его даче в Гурзуфе, отделу «Чехов и Крым», Массандровскому и Воронцовскому дворцам.

Кроме того, виртуальные туры уже разработаны по Аджимушкайским каменоломням в Керчи, крепостям Керчь и Ени-Кале, Царскому и Мелек-Чесменскому курганам, а также древним городищам Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Илурат и Артезиан.

Ранее в июне Калининградский зоопарк запустил для посетителей проект виртуального помощника с элементами дополненной реальности. Так, новое мобильное приложение поможет выбрать и самостоятельно составить удобный маршрут, узнать подробности о животных или послушать аудиогид в исполнении известного российского ведущего Николая Дроздова.