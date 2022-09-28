Экономике Европы предрекли риск повторения кризиса 2008 года

Bloomberg: текущий энергетический кризис может превзойти финансовый крах 2009 года

В Европе быстро накапливается экономический ущерб от прекращения поставок российского газа. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство предупреждает, что в конечном итоге ситуация с подорожанием энергоносителей может превзойти влияние мирового финансового кризиса 2008 года и последовавшую за ним рецессию в 2009-м. Так, авторы материала отмечают, что под ударом оказались как частные домовладения, так и промышленные гиганты, от химических до машиностроительных концернов. Саботаж на газопроводе «Северный поток» лишь усугубил ситуацию, дав понять, что Европе придется выживать без каких-либо значительных поставок российского газа.

Негативный сценарий Bloomberg Economics теперь предполагает падение валового внутреннего продукта на 5 процентов. Такой вариант будет возможен, если ближайшие месяцы окажутся особенно холодными, а страны Европейского Союза не смогут эффективно распределять запасы топлива. «Это примерно так же глубоко, как рецессия 2009 года. И даже если этой участи удастся избежать, экономика еврозоны все еще находится на пути к тому, чтобы провести 2023 год, пережив третий по величине спад со времен Второй мировой войны, причем Германия пострадает больше всего», — отмечают аналитики.