В Химках сотрудники МВД выявили салон эротического массажа с четырьмя проститутками

В подмосковных Химках сотрудники МВД выявили эротический салон, в котором под видом массажа оказывались интимные услуги. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Заведение располагалось в многоэтажке на улице Горшина. На момент проверки в нем находилось четыре женщины в возрасте от 31 до 32 лет, которые работали проститутками. В отношении них составили административные протоколы.

По подозрению в организации занятия проституцией задержали 36-летнюю жительницу Ульяновской области. У нее изъяли деньги, полученные от клиентов, мобильные телефоны, финансовую документацию и алкоголь.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.