В России напомнили о недопустимости завышения цен на товары для мобилизованных

ФАС России напомнила о недопустимости завышения цен на товары для мобилизованных

Завышение цен на обмундирование и медицинские товары, стоимость которых резко выросла после объявления о частичной мобилизации в России, является недопустимым и будет пресекаться, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов "Единой России" на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности», — сообщили в ведомстве.

Орган исполнительной власти напомнил, что при нарушениях законодательства ФАС, а также при обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий будет принимать меры реагирования. Ведомство призывает участников всей товаропроизводящей цепочки вести себя ответственно и не допускать завышения стоимости даже в условиях роста спроса на товары.

О спекуляции на рынке товаров, по большей части относящихся к товарам повседневного спроса, утром 28 сентября рассказали «Известия». Спрос и цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь после объявления о частичной мобилизации в России увеличились на 10-20 процентов.