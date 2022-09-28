Актриса Марго Робби сменила цвет волос и показала результат публике на премьере фильма

Австралийская актриса Марго Робби сменила имидж и показала результат публике на премьере фильма «Амстердам» в Лондоне. Соответствующими кадрами делится издание Ok Magazine.

Фотографы запечатлели знаменитость в черном платье на бретелях с вуалью, закрепленной в виде чокера на шее. На размещенных снимках видно, что телезвезда перекрасила волосы в русый оттенок, осветлив при этом пряди у лица. Визажисты нанесли на губы Робби нюдовую помаду, а также подчеркнули черты лица румянами персикового цвета.

По мнению журналистов, окрашивание как у актрисы вскоре станет трендом у знаменитостей. В частности, с подобным цветом уже появлялась на публике супермодель Хейли Бибер, а также британская актриса Лили Джеймс.

Ранее Марго Робби рассказывала о подавленном состоянии, с которым она столкнулась во время съемок фильма «Барби». По словам артистки, она подверглась пристальному вниманию фанатов на улице Лос-Анджелеса.

