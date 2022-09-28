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Российского полицейского арестовали за истязание двоих сыновей и супруги

В Башкортостане истязавшего двоих сыновей и жену 34-летнего полицейского поместили в СИЗО

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан суд поместил в СИЗО 34-летнего старшего оперуполномоченного районного отдела полиции за истязание детей. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, правоохранитель использовал недопустимые методы воспитания двоих сыновей. Он избивал мальчиков и жену и совершал в отношении них насильственные действия. Это причиняло психический и физический вред пострадавшим. Тогда мать детей написала заявление в полицию.

Фигуранта задержали, и следователи предъявили ему обвинение по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и по пункту «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела.

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Екатерина Власова
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