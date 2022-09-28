Макрон призвал Норвегию увеличить экспорт нефти

Макрон призвал премьера Норвегии Стере увеличить экспорт нефти для борьбы с ростом цен

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Норвегии Йонаса Стере увеличить экспорт нефти для борьбы с ростом цен на энергоносители в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Французский лидер в ходе телефонного разговора с норвежским премьером оценил усилия Норвегии по наращиванию экспорта нефти, что «способствовало снижению зависимости Европы от российских углеводородов»​​​.

«Он призвал Норвегию продолжать эти усилия, чтобы бороться с ростом цен на энергоносители в Европе», — отметили в администрации президента Франции.

5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц в ходе видеоконференции обсудил с Эммануэлем Макроном ситуацию с энергоносителями в европейских странах. Основное внимание было уделено обмену информацией о текущей ситуации с энергоснабжением и ценами на энергоносители в Европе.

