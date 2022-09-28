В МИД оценили прошедшие референдумы о присоединении к России

МИД России заявил, что референдумы проведены в соответствии с нормами международного права

Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях были проведены в соответствии с нормами и принципами международного права. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве оценили прошедшие референдумы и заявили, что жители Донбасса и юга Украины «реализовали свое законное право на самоопределение» в соответствии с уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1075 года, а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 года.

В МИД также подчеркнули, что международные наблюдатели признали легитимность референдумов.

«В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией», — заявили в ведомстве.