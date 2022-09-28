Информация о мобилизации в Приморье в четыре этапа оказалась недостоверной

Информация о мобилизации в четыре этапа в Приморском крае оказалась недостоверной

Информация о том, что мобилизация в Приморском крае пройдет в четыре этапа, оказалась недостоверной.

Пользователи распространяют в мессенджерах WhatsApp и Viber письмо военного комиссариата города Находка на имя директора центра культуры Валерия Нестеренко. Отправитель на основании Постановления «СЗ» администрации Находкинского городского округа от 24 ноября 2020 года №9 просит предоставить в безвозмездное пользование холл и большой зал на следующие даты: 26-28 сентября (1 этап), 10-12 октября (2 этап), 25-27 октября (3 этап) и 9-11 ноября (4 этап).

В письме при этом не идет речи о частичной мобилизации, объявленной в России. Отмечается, что помещения необходимы для развертывания пункта сбора граждан, пребывающих в запасе, на проверочные сборы. Дата отправления документа не указана.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это плановые мероприятия по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся они ежегодно. Планировалось, что в текущем году они пройдут с 26 сентября в четыре этапа, как и указано в письме.

Министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года сообщил, что плановые сборы было решено отменить в связи с частичной мобилизацией. «Так совпало, что в это же самое время, по нашим планам, должны были провести мобилизационные сборы. Вы знаете, раньше собирали на две недели или кого-то на большее время для того, чтобы восстановить навыки – вождение техники, боевой техники. Тут это совпало с этим событием, с объявлением частичной мобилизации. Поэтому мы плановые сборы отменяем и, естественно, будем заниматься уже частичной мобилизацией», — сказал он.

Сообщение о четырех этапах мобилизации в Приморском крае не получило распространение в СМИ и соцсетях.