Сообщение о мобилизации медиков в Херсонской области оказалось недостоверным

Сообщение о мобилизации медперсонала в Херсонской области оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Херсонской области планируется мобилизация медицинского персонала, содержит признаки недостоверного.

В Telegram-канал «*** Херсон», насчитывающем свыше 400 тысяч подписчиков, 27 сентября появилось сообщение, в котором утверждается, что глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо якобы поручил провести мобилизацию среди сотрудников предприятий и учреждений здравоохранения региона.

К посту прикреплен некий документ, содержащий соответствующее распоряжение. В нем сказано, что среди медиков планируется призвать выпускников военно-медицинских вузов, имеющих подготовку в области военно-полевой медицины, и врачей с опытом боевых действий. Кроме того, согласно тексту, власти Херсонщины якобы намерены определить минимальное число сотрудников по предприятиям, необходимых для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры.

При этом указанный документ отсутствует в списке опубликованных на официальном сайте администрации Херсонской области, а также в ее Telegram-канале и канале Сальдо. Кроме того, в приведенном тексте присутствуют некоторые опечатки: к примеру, название закона «О воинской обязанности и военной службе» написано со строчной буквы, а во втором и третьем пункте постановления лица, в отношении которых вводятся предписания, указаны в неверных падежах. Также формат документа несколько отличается от ранее опубликованных на официальном сайте распоряжений и указов властей региона: в частности, предоставляемые сроки исполнения предписаний вынесены из текста, а подпись Сальдо в конце документа закрыта печатью, из-за чего оценить ее подлинность не представляется возможным.

28 сентября министерство здравоохранения региона в официальном Telegram-канале администрации опровергло сведения о появлении указанного распоряжения и назвало его фейком. «Создатели фейков очень отстают в своих сведениях о происходящем в официальных инстанциях области. Фальшивое распоряжение до сих пор именует министерство здравоохранения департаментом, а также содержит целый ряд юридических неточностей», — заметил министр здравоохранения области Вадим Ильмиев.

Днем ранее Сальдо официально подтвердил на пресс-конференции, что мобилизация в области проводится не будет: ни среди работников медицинской сферы, ни среди иных категорий населения. «Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации. Плюс, мы создаем добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией, обученные. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкоматы и брать повестку», — заключил он.

Сообщение не получило широкого распространения в СМИ — оно тиражировались лишь в соцсетях, преимущественно в украинском сегменте. При этом некоторые онлайн-сообщества публиковали опровержения указанных сведений (к примеру, группа «Главное в Херсоне» во «ВКонтакте» и Telegram-канал «Pro Херсон»).