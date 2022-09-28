Бывшие «ангелы» Victoria's Secret снялись для журнала в белье из старых вещей

Модели Эльза Хоск и Алессандра Амбросио снялись в белье из старых вещей для More or Less

Бывшие «ангелы» Victoria's Secret Эльза Хоск и Алессандра Амбросио снялись в белье из старых вещей для журнала More or Less. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

Согласно материалу, модели позировали в белье из переработанных вещей. Так, 33-летняя Хоск примерила для съемки украшенный искусственными цветами комплект из бюстгальтера и трусов. В свою очередь, 41-летняя Амбросио выбрала слитный купальник, оформленный мягкими детскими игрушками. Кроме того, на ее ногах была запечатлена обувь в виде плюшевых медведей.

Отмечается, что в фотосессии также приняли участие манекенщицы Стелла Максвелл, Сара Сампайо, Марта Хант, Лили Олдридж, Леоми Андерсон и Лаис Рибейро. Последняя продемонстрировала фигуру в мини-юбке, изготовленной из старых спортивных шарфов, и бюстгальтере в форме футбольных мячей.

В августе российские дизайнеры представили на шоу «Таврида.Арт» коллекцию одежды, которая выполнена из переработанного мусора. Так, например, Янина Марковская и София Дариенко изготовили платье из рубашек и спальных мешков, а Дарья Быкова переосмыслила применение стеганого пальто. В то же время Дарья Ткачук создала наряд из старой ветровки, а Анастасия Зернова — платье из флаговой ткани.