Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывшие «ангелы» Victoria's Secret снялись для журнала в белье из старых вещей

Модели Эльза Хоск и Алессандра Амбросио снялись в белье из старых вещей для More or Less

Изображение: обложка журнала «More or Less»

Бывшие «ангелы» Victoria's Secret Эльза Хоск и Алессандра Амбросио снялись в белье из старых вещей для журнала More or Less. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

Согласно материалу, модели позировали в белье из переработанных вещей. Так, 33-летняя Хоск примерила для съемки украшенный искусственными цветами комплект из бюстгальтера и трусов. В свою очередь, 41-летняя Амбросио выбрала слитный купальник, оформленный мягкими детскими игрушками. Кроме того, на ее ногах была запечатлена обувь в виде плюшевых медведей.

Отмечается, что в фотосессии также приняли участие манекенщицы Стелла Максвелл, Сара Сампайо, Марта Хант, Лили Олдридж, Леоми Андерсон и Лаис Рибейро. Последняя продемонстрировала фигуру в мини-юбке, изготовленной из старых спортивных шарфов, и бюстгальтере в форме футбольных мячей.

В августе российские дизайнеры представили на шоу «Таврида.Арт» коллекцию одежды, которая выполнена из переработанного мусора. Так, например, Янина Марковская и София Дариенко изготовили платье из рубашек и спальных мешков, а Дарья Быкова переосмыслила применение стеганого пальто. В то же время Дарья Ткачук создала наряд из старой ветровки, а Анастасия Зернова — платье из флаговой ткани.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе
Небензя заявил о продолжении «процесса» референдумов в Донбассе
Изучен эффект кофе на продолжительность жизни
Россиянам назвали основные проблемы при покупке «вторички»
Польша предупредила Россию о рисках применения ядерного оружия
Организовавшего незаконную миграцию украинца осудили в Белгородской области
Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»
Чешской промышленности предрекли крах
Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.