Молдавия отказалась признать результаты референдумов на Украине

В МИД Молдавии сообщили, что республика не признает результаты референдумов на Украине

Молдавия отказывается признавать законность результатов референдумов о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ, передает РИА Новости.

«Молдавия решительно осуждает так называемые плебисциты, незаконно организованные Российской Федерацией в оккупированных украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях», — заявил Водэ.

Он также подчеркнул, что республика подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.