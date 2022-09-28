Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Молдавия отказалась признать результаты референдумов на Украине

В МИД Молдавии сообщили, что республика не признает результаты референдумов на Украине
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Молдавия отказывается признавать законность результатов референдумов о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ, передает РИА Новости.

«Молдавия решительно осуждает так называемые плебисциты, незаконно организованные Российской Федерацией в оккупированных украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях», — заявил Водэ.

Он также подчеркнул, что республика подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Германия решила отложить спасение планеты
Москвичей предупредили о сильном тумане
Терапевт связала ухудшение внешнего вида ногтей с рядом заболеваний
В России увеличат материнский капитал
Нападение двоих неизвестных на салон связи в Петербурге попало на видео
Стало известно состояние пострадавших при взрыве под Белгородом
Российского пенсионера осудят за организацию похищения родного брата и его жены
Молдавия отказалась признать результаты референдумов на Украине
Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге по взрывам на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.