Врач назвал мобилизованным россиянам способы сохранить здоровье ног

Ортопед Литвиненко: мобилизованным нужно держать ноги в тепле и избегать складок на носках

Чтобы сохранить здоровье ног, мобилизованным нужно держать их в сухости и тепле и избегать складок на носках, посоветовал врач-ортопед Андрей Литвиненко. Способы сохранить здоровье ног он рассказал в беседе с News.ru.

По его словам, в первую очередь необходимо купить обувь по размеру. «Также надо следить за правильным надеванием носков, чтобы на них не образовывалось никаких складок, иначе в месте складки может образоваться мозоль. В то же время крайне важно держать ноги в тепле и сухости», — отметил Литвиненко, порекомендовав обрабатывать ноги спиртосодержащими средствами или детскими (увлажняющими) кремами.

На крайний случай, продолжил он, для обработки трещин подойдет подсолнечное масло. «Также при появлении возможности помыть ноги стоит ей незамедлительно воспользоваться, а также стараться давать ногам отдых, располагая их выше пояса», — заключил Литвиненко.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

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