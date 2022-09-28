Продукты в Британии рекордно подорожали

Sky News: цены в продуктовых магазинах Британии выросли на рекордные 5,7 процента

Цены на растительное масло и маргарин в Британии выросли до рекордных показателей в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что с начала года цены в британских продуктовых магазинах выросли на 5,7 процента при уровне инфляции в 5,1 процента. По сравнению с 2021 годом рядовой покупатель платит за продукты на 10,6 процента больше. Также цены повысились на корма для животных и удобрения.

Однако из-за жаркого лета снизились цены на некоторые фрукты и овощи. Инфляция на основные продукты питания, такие как макароны, достигла 8,6 процента по сравнению с 7,8 процента в прошлом месяце.

Одновременно с этим власти Великобритании приготовились резко снизить налоги и внедрить инвестиционные стимулы для бизнеса в рамках масштабной программы содействия восстановлению и развитию экономики. В планах правительства обеспечить устойчивый рост ВВП на 2,5 процента в год.