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Неизвестный выстрелил в двух российских подростков возле заброшенного дома

В Набережных Челнах устроили стрельбу по гуляющим возле заброшенного дома подросткам

Фото: телеграм-канал «Набережные Челны Life»

В Набережных Челнах неизвестный в черном несколько раз выстрелил в гуляющих возле заброшенного здания подростков. Об этом в среду, 28 сентября, пишет Telegram-канал «Набережные Челны Life».

Отмечается, что незнакомец в момент стрельбы находился на третьем этаже постройки. В результате были ранены двое подростков: одному из них выстрелили в голову, второму — в руку.

Как уточняет агентство «Татар-информ», о произошедшем полиции стало известно 20 сентября. В настоящий момент проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, двое пострадавших были ранены из пневматического оружия.

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Елизавета Новикова
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