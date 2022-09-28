Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации

Посольство России в США ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации

Посольство России в США ответило на обвинения американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в распространении дезинформации. Комментарий опубликован в Telegram диппредставительства.

Как отметили дипломаты, «вредоносным контентом» в корпорации сочли некие публикации с критикой действий украинских властей, материалы со словами поддержки российской армии и демонстрацией контрпродуктивности антироссийских санкций. «Руководство компании, по всей видимости, следуя указаниям властей США, решило просто избавиться от неугодных взглядов. Любой человек, поддерживающий Россию, автоматически записывается в "агенты Кремля"», — констатировали они.

По мнению посольства, американские техногиганты стали «прислужниками политики администрации США по подавлению инакомыслия». «Что это как не нарушение основополагающего принципа демократического государства — свободы слова?» — задались там вопросом, назвав ценности Вашингтона «всего лишь фикцией».

Meta утверждает, что российская сторона создала более 60 сайтов, которые имитировали известные зарубежные новостные ресурсы, в том числе британскую газету The Guardian, а также немецкий журнал Der Spiegel. Помимо этого, российской стороной якобы было создано 1600 поддельных учетных записей в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которые использовались для публикации ссылок на недостоверные источники.