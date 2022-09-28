Кадыров отреагировал на результаты референдумов в Донбассе

Глава Чечни Кадыров назвал итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнета

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России закономерным финалом многолетнего гнета. Об этом он написал в своем Telegram.

«В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права», — отреагировал глава республики.

По его словам, чеченский народ внес свой посильный вклад в приближение этого события. Кроме того, они и в настоящее время продолжают служить интересам страны на подконтрольных территориях, обеспечивая безопасность мирных жителей, добавил Кадыров.

Итоги референдумов в Донбассе огласили вечером 27 сентября. В ДНР, ЛНР и на подконтрольной части Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали свыше 90 процентов избирателей, в Херсонской области — 87 процентов.