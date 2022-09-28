Губернатор заявил о сокращении объема добычи нефти на «Сахалине-1»

Глава Сахалина Лимаренко: добыча нефти на «Сахалине-1» сократится в 2 раза в 2022 году

В настоящее время добыча нефти на проекте «Сахалин-1» остановлена. Об этом заявил в среду губернатор области Валерий Лимаренко, передает ТАСС.

Он отметил, что за семь месяцев текущего года объем добычи нефти и конденсата уменьшился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава региона напомнил, что в апреле компания Exxon Neftegas Limited «уведомила о снижении объемов добычи со ссылкой на обстоятельства форс-мажора».

Лимаренко также добавил, то годовая добыча по оценкам составит 4,2 миллиона тонн, в то время как первоначально планировалось 8,9 миллиона тонн. Таким образом, в 2022 году добыча нефти сократится в два раза.

В конце августа американская нефтяная компания ExxonMobil пригрозила властям России судебным иском в случае, если ей не позволят продать долю в совместном проекте «Сахалин-1» и окончательно выйти из него.

ExxonMobil принадлежит 30 процентов в «Сахалине-1». Остальной капитал распределен между «Роснефтью» (20 процентов), индийской ONGC (20 процентов) и японским SODECO (30 процентов).