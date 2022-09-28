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В ЕС задумались о запрете ввоза из России мыла и туалетной бумаги

Politico: Евросоюз задумался о запрете ввоза туалетной бумаги, мыла и косметики из России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла, а также расширить список персональных санкций против граждан страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

Ожидается, что под ограничения могут попасть косметические средства или средства для макияжа, а также средства для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага.

Кроме того, новые ограничения затронут экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов, а также определенных элементов, которые используются в ювелирной промышленности.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен расширить список персональных санкций против россиян. «В части персональных санкций ЕС, сообщает издание, намерен ввести их против почти тридцати физлиц и восьми компаний. В том числе речь идет о философе Александре Дугине, певце и лидере группы "Любэ" Николае Расторгуеве и главе концерна "Калашников" Алане Лушникове», — отметило издание.

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Марина Совина
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