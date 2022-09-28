Россиянам посоветовали повышать стрессоустойчивость при помощи секса
Интенсивный стресс на протяжении длительного времени может истощать защитные силы организма, потому в кризисные времена необходимо любыми методами усиливать его адаптационные возможности, заявила психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Елена Галка. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала россиянам повышать стрессоустойчивость при помощи дыхательной гимнастики и секса.
Хронический или чрезмерно интенсивный стресс снижает производительность труда, провоцирует возникновение физических недомоганий на фоне негативных эмоций, соматических и психических заболеваний, предупредила Галка. Более того, он может привести к развитию тяжелых заболеваний и повышает риск смерти от инфаркта, инсульта, онкологических болезней.
По словам психотерапевта, непосредственно в момент стресса снизить его негативное воздействие поможет правильная оценка ситуации.
Задайте себе три вопроса: «Насколько это важно для меня?», «Меняет ли это мою жизнь?», «Могу ли что-то поменять?» Если на них вы отвечаете утвердительно, спросите себя, что вы можете сделать, а затем идите и делайте то, что можете. Если ответ на эти вопросы отрицательный, займитесь лучше физической активностью — она позволит переработать находящиеся в крови гормоны стресса. Также поможет снизить стресс дыхательная гимнастика: вдох на счет на три счета, пауза на два счета, затем глубокий выдох
Повысить стрессоустойчивость в долгосрочной перспективе способны полноценное, разнообразное и сбалансированное питание, прием витаминных комплексов и сон, объяснила Галка.
Спокойный, качественный сон позволяет восстановить клетки центральной нервной системы, что является мощной профилактикой многих заболеваний, укрепляет иммунитет. Для этого необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, спать более семи часов, за два часа до сна не ужинать, не пить кофе, чай, не смотреть телевизор, не читать новости, убрать источники синего цвета — планшет, телевизор, телефон, они угнетают выработку гормона сна мелатонина
Кроме того, мобилизовать защитные силы организма поможет любая регулярная физическая активность, заявила она.
Регулярные занятия любимыми видами спорта отвлекут от переживаний, ускорят кровообращение, снизят уровень адреналина в крови. Также помогут повысить стрессоустойчивость занятия сексом с любимым человеком. Интимная близость способствует снижению артериального давления, повышает самооценку, облегчает боль, так как во время секса вырабатывается окситоцин, который еще и улучшает сон
Также среди эффективных методов повышения стрессоустойчивости Галка назвала общение с друзьями и близкими людьми, любимое хобби, расстановку приоритетов, а также освоение науки «жить здесь и сейчас» и нейромышечную релаксацию.
В заключение психотерапевт подчеркнула, что все перечисленные техники самопомощи эффективны для немедленного повышения стрессоустойчивости. Однако если стресс длится уже долго или слишком интенсивен, необходимо обратиться за помощью к специалисту.
Ранее психотерапевт Анастасия Рубцова перечислила методы, которые помогут успокоить нервы без лекарств. В частности, можно использовать несложные техники: правильно дышать, общаться с близкими, баловать себя и даже плакать, уверена специалистка.