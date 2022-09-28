Россиянам посоветовали повышать стрессоустойчивость при помощи секса

Психотерапевт Галка: дыхательная гимнастика и секс повышают стрессоустойчивость

Интенсивный стресс на протяжении длительного времени может истощать защитные силы организма, потому в кризисные времена необходимо любыми методами усиливать его адаптационные возможности, заявила психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Елена Галка. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала россиянам повышать стрессоустойчивость при помощи дыхательной гимнастики и секса.

Хронический или чрезмерно интенсивный стресс снижает производительность труда, провоцирует возникновение физических недомоганий на фоне негативных эмоций, соматических и психических заболеваний, предупредила Галка. Более того, он может привести к развитию тяжелых заболеваний и повышает риск смерти от инфаркта, инсульта, онкологических болезней.

По словам психотерапевта, непосредственно в момент стресса снизить его негативное воздействие поможет правильная оценка ситуации.

Задайте себе три вопроса: «Насколько это важно для меня?», «Меняет ли это мою жизнь?», «Могу ли что-то поменять?» Если на них вы отвечаете утвердительно, спросите себя, что вы можете сделать, а затем идите и делайте то, что можете. Если ответ на эти вопросы отрицательный, займитесь лучше физической активностью — она позволит переработать находящиеся в крови гормоны стресса. Также поможет снизить стресс дыхательная гимнастика: вдох на счет на три счета, пауза на два счета, затем глубокий выдох Елена Галка Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online

Повысить стрессоустойчивость в долгосрочной перспективе способны полноценное, разнообразное и сбалансированное питание, прием витаминных комплексов и сон, объяснила Галка.

Спокойный, качественный сон позволяет восстановить клетки центральной нервной системы, что является мощной профилактикой многих заболеваний, укрепляет иммунитет. Для этого необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, спать более семи часов, за два часа до сна не ужинать, не пить кофе, чай, не смотреть телевизор, не читать новости, убрать источники синего цвета — планшет, телевизор, телефон, они угнетают выработку гормона сна мелатонина Елена Галка Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online

Кроме того, мобилизовать защитные силы организма поможет любая регулярная физическая активность, заявила она.

Регулярные занятия любимыми видами спорта отвлекут от переживаний, ускорят кровообращение, снизят уровень адреналина в крови. Также помогут повысить стрессоустойчивость занятия сексом с любимым человеком. Интимная близость способствует снижению артериального давления, повышает самооценку, облегчает боль, так как во время секса вырабатывается окситоцин, который еще и улучшает сон Елена Галка Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online

Также среди эффективных методов повышения стрессоустойчивости Галка назвала общение с друзьями и близкими людьми, любимое хобби, расстановку приоритетов, а также освоение науки «жить здесь и сейчас» и нейромышечную релаксацию.

В заключение психотерапевт подчеркнула, что все перечисленные техники самопомощи эффективны для немедленного повышения стрессоустойчивости. Однако если стресс длится уже долго или слишком интенсивен, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ранее психотерапевт Анастасия Рубцова перечислила методы, которые помогут успокоить нервы без лекарств. В частности, можно использовать несложные техники: правильно дышать, общаться с близкими, баловать себя и даже плакать, уверена специалистка.