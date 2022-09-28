Московский топ-менеджер покончил с собой

В Москве топ-менеджер столичной компании свел счеты с жизнью

В Москве покончил с собой топ-менеджер одной из столичных компаний. Об этом в среду, 28 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МК.

По данным издания, речь идет о директоре по коммуникациям компании «Цифровая логистика» Павле П. Он свел счеты с жизнью на балконе собственной квартиры на Коломенской набережной. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

20 сентября сообщалось, что в Москве покончил с собой 23-летний сержант российской полиции.