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Московский топ-менеджер покончил с собой

В Москве топ-менеджер столичной компании свел счеты с жизнью

Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»

В Москве покончил с собой топ-менеджер одной из столичных компаний. Об этом в среду, 28 сентября, в своем Telegram-канале сообщает МК.

По данным издания, речь идет о директоре по коммуникациям компании «Цифровая логистика» Павле П. Он свел счеты с жизнью на балконе собственной квартиры на Коломенской набережной. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

20 сентября сообщалось, что в Москве покончил с собой 23-летний сержант российской полиции.

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Владимир Седов
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