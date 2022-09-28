Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Единственного акушера-гинеколога райбольницы не дали мобилизовать в ЕАО

В ЕАО единственного акушера-гинеколога райбольницы не дали мобилизовать по повестке

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В Еврейской автономной области (ЕАО) не дали мобилизовать в рамках частичной мобилизации единственного на несколько населенных пунктов акушера-гинеколога. Об этом сообщил официальный канал правительства ЕАО в Telegram.

Отмечается, что врач Теплоозерской центральной районной больницы Виктор Лавреньтев получил повестку 22 сентября. Повестка обязывала его прибыть на пункт сбора в течение двух часов. «При этом он единственный врач такой специальности в ЦРБ. Коллегиально с представителями Минобороны в регионе принято решение вернуть доктора на рабочее место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль все подобные случаи призыва.

Ранее врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский объяснил мобилизацию не служивших в армии. «Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь... Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — объяснил он. Кучабский уточнил, что мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно, и военкоматы не имеют права им отказывать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе
Организовавшего незаконную миграцию украинца осудили в Белгородской области
Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»
Чешской промышленности предрекли крах
Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации
Летевший в Ереван самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Кардиолог развеял мифы о популярных средствах от похмелья
Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании
Пасечник подготовит официальное обращение к Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.