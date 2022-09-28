Единственного акушера-гинеколога райбольницы не дали мобилизовать в ЕАО

В ЕАО единственного акушера-гинеколога райбольницы не дали мобилизовать по повестке

В Еврейской автономной области (ЕАО) не дали мобилизовать в рамках частичной мобилизации единственного на несколько населенных пунктов акушера-гинеколога. Об этом сообщил официальный канал правительства ЕАО в Telegram.

Отмечается, что врач Теплоозерской центральной районной больницы Виктор Лавреньтев получил повестку 22 сентября. Повестка обязывала его прибыть на пункт сбора в течение двух часов. «При этом он единственный врач такой специальности в ЦРБ. Коллегиально с представителями Минобороны в регионе принято решение вернуть доктора на рабочее место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль все подобные случаи призыва.

Ранее врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский объяснил мобилизацию не служивших в армии. «Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь... Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — объяснил он. Кучабский уточнил, что мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно, и военкоматы не имеют права им отказывать.