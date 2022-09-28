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В Турции оценили последствия отказа банков работать с картами «Мир»

Yenicağ: отказ банков Турции работать с картами «Мир» отразится на торговле с Россией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Турецкая газета Yenicağ оценила последствия отказа банков работать с картами российской платежной системы «Мир».

По мнению авторов, такое решение негативно отразится на торговле и туризме с Россией, а также нанесет большой удар по денежным переводам с Россией.

Решение банков о выходе из российской платежной системы было принято еще во вторник, хотя оно и все еще не обнародовано. Министерство финансов страны не комментирует ситуацию.

Ранее стало известно, что три государственных банка Турции вслед за частными приняли решение о выходе из российской платежной системы «Мир». В то же время официального подтверждения данной информации не поступало.

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Марина Совина
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