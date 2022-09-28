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Стало известно о ракетном ударе по колледжу в Херсоне

Украинские военные нанесли удар по комплексу политехнического университета в Херсоне

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию политехнического колледжа в Херсоне. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми», — сообщил собеседник агентства.

Стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие, однако их количество не уточняется. В настоящее время им оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гостиницу «Колос» в Херсоне. В результате удара пострадали люди, состояние раненых было оценено как стабильное.

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Алевтина Запольская
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