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Сообщение о закупке лекарств из-за угрозы ядерной войны оказалось недостоверным

Данные, что ФМБА закупает йодид калия из-за угрозы ядерной войны, оказались недостоверными

Фото: Shutterstock

Сообщение о том, что Россия закупает в больших объемах йодид калия (таблетки от радиации) из-за угрозы ядерной войны, оказалось недостоверным.

В середине сентября в социальных сетях и мессенджере Telegram начала распространяться информация о закупке российскими властями большой партии лекарств калия йодида. Пользователи размещали скриншот с портала Единой информационной системы в сфере закупок, где указано, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) закупает партии таблеток от радиации почти на пять миллионов рублей. Юзеры связывали это с угрозой применения ядерного оружия.

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В пресс-службе ФМБА заявили, что закупка препаратов калия йодида носит плановый характер. «Данная закупка размещена в рамках удовлетворения плановых потребностей предприятия на 2023-2024 год. Закупка является ежегодной и носит плановый характер», — отметили представители агентства в разговоре с РИА Новости.

Telegram-канал «Война с фейками» уточняет, что ФМБА делает закупки таблеток от радиации в больших объемах не в первый раз. Так, например, в 2014 году была произведена закупка этого препарата на 7,9 миллиона рублей, а в 2016 году — на 14,6 миллиона рублей, а в апреле 2022 года — почти на один миллион рублей.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с Life.ru сообщил, что закупка йодида калия не является подготовкой к ядерной войне. По его словам, закупки этого препарата проводит структура, подведомственная ФМБА: она занимается радиационной и химической безопасностью и обеспечивает потребности «Росатома» и прочих компаний, работающих с радиационными материалами.

Сообщение о том, что российские власти закупают таблетки от радиации в связи с угрозой ядерной войны, не получило распространения в СМИ.

Тем не менее эта информация была замечена в соцсетях. Например, об этом написали некоторые пользователи и сообщества соцсети «ВКонтакте», например сообщества «Скорлупа Дзержинска» (2,6 тысячи подписчиков) и «Горячие Новости г. Саров» (4,4 тысячи подписчиков).

Также посты на эту тему были обнаружены в соцсети «Одноклассники», в частности в сообществах «Типичная Самара» (90,2 тысячи участников) и «НовостиНаходки.рф» (264 участника).

Кроме того, пост на эту тему был обнаружен в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

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Олег Давыдов
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