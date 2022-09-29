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Юрист объяснила порядок действий для получения отсрочки по здоровью

Юрист Коптеева заявила, что при получении отсрочки по здоровью есть алгоритм действий

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Lool Press

При оформлении отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации существует четкий алгоритм действий, рассказала «Ленте.ру» заявила юрист Анастасия Коптеева.

«В первую очередь необходима карта амбулаторного больного, которая оформляется на каждого пациента по месту жительства в его клиническом подразделении. Второе — карта стационарного больного. Она оформляется на пациента в период прохождения стационарного лечения. — сказала она. — Ее можно и нужно требовать. Куда подавать необходимое заявление? Конкретно туда, где эти карты были оформлены».

Затем юрист предлагает составить заявление о прохождении медицинского освидетельствования.

В шапке заявления необходимо написать, что заявление адресовано военному комиссару, конкретный военкомат, город, область, ФИО призывника. Далее необходимо указать, где состоишь на воинском учете, каким страдаешь заболеванием

Анастасия Коптееваюрист

Обращение к военному комиссару следует сопроводить копиями всех документов, подтверждающих наличие у россиянина болезней, позволяющих отсрочить призыв.

Также она рассказала, что всем, кто претендует на отсрочку или освобождение от мобилизации по здоровью, следует оформить нотариальную доверенность, чтобы если человека отправят в войска, другой мог запрашивать документы о его здоровье в медучреждениях и отстаивать его интересы в судах.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Власти сообщали, что в первую очередь будут призывать людей с необходимыми в рамках спецоперации военными специальностями, а также боевым опытом.

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Валерий Розенберг
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