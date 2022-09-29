Марго Робби рассказала об инциденте на съемках фильма «Амстердам»

Марго Робби рассказала о требовании полиции прекратить съемки фильма «Амстердам»

Австралийская актриса Марго Робби вспомнила инцидент на съемках фильма «Амстердам» режиссера Дэвида Оуэна Расселла. Ее слова передает The Independent.

На «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном» актриса рассказала, как однажды полиция потребовала прекратить съемки фильма из-за нарушения командой комендантского часа. Инцидент произошел в городе Пасадина, штат Калифорния. Члены съемочной группы работали над сценой со стрельбой, предварительно получив на это разрешение у местных властей. Однако съемки затянулись, и в городе наступил комендантский час.

«Мы должны были расходиться, но не стали. Продюсеры были в бешенстве. [Актер Джон] Дэвид [Вашингтон] ходит там, Кристиан [Бэйл] все еще играет. Полиция Пасадины была прямо на съемочной площадке, мы все говорили: "Стоп. Вам нужно остановиться. Ребята, остановитесь, пожалуйста"», — поделилась воспоминаниями артистка.

По словам Робби, в конце концов женщина-полицейский обратилась к съемочной группе со словами: «Все, сворачиваемся», и только тогда все принялись убирать оборудование.

«Амстердам» — комедийная драма, действие которой разворачивается в 30-е годы XX века. Фильм рассказывает о друзьях, ставших свидетелями и главными подозреваемыми убийства. Помимо Робби, в картине снялись Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро и другие. Премьера запланирована на 6 октября 2022 год.

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