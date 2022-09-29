Марго Робби рассказала об инциденте на съемках фильма «Амстердам»
Австралийская актриса Марго Робби вспомнила инцидент на съемках фильма «Амстердам» режиссера Дэвида Оуэна Расселла. Ее слова передает The Independent.
На «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном» актриса рассказала, как однажды полиция потребовала прекратить съемки фильма из-за нарушения командой комендантского часа. Инцидент произошел в городе Пасадина, штат Калифорния. Члены съемочной группы работали над сценой со стрельбой, предварительно получив на это разрешение у местных властей. Однако съемки затянулись, и в городе наступил комендантский час.
«Мы должны были расходиться, но не стали. Продюсеры были в бешенстве. [Актер Джон] Дэвид [Вашингтон] ходит там, Кристиан [Бэйл] все еще играет. Полиция Пасадины была прямо на съемочной площадке, мы все говорили: "Стоп. Вам нужно остановиться. Ребята, остановитесь, пожалуйста"», — поделилась воспоминаниями артистка.
По словам Робби, в конце концов женщина-полицейский обратилась к съемочной группе со словами: «Все, сворачиваемся», и только тогда все принялись убирать оборудование.
«Амстердам» — комедийная драма, действие которой разворачивается в 30-е годы XX века. Фильм рассказывает о друзьях, ставших свидетелями и главными подозреваемыми убийства. Помимо Робби, в картине снялись Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро и другие. Премьера запланирована на 6 октября 2022 год.
Ранее актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках «Быстрее пули».