Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Марго Робби рассказала об инциденте на съемках фильма «Амстердам»

Марго Робби рассказала о требовании полиции прекратить съемки фильма «Амстердам»

Фото: IMAGO / Steve Vas / Globallookpress.com

Австралийская актриса Марго Робби вспомнила инцидент на съемках фильма «Амстердам» режиссера Дэвида Оуэна Расселла. Ее слова передает The Independent.

На «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном» актриса рассказала, как однажды полиция потребовала прекратить съемки фильма из-за нарушения командой комендантского часа. Инцидент произошел в городе Пасадина, штат Калифорния. Члены съемочной группы работали над сценой со стрельбой, предварительно получив на это разрешение у местных властей. Однако съемки затянулись, и в городе наступил комендантский час.

«Мы должны были расходиться, но не стали. Продюсеры были в бешенстве. [Актер Джон] Дэвид [Вашингтон] ходит там, Кристиан [Бэйл] все еще играет. Полиция Пасадины была прямо на съемочной площадке, мы все говорили: "Стоп. Вам нужно остановиться. Ребята, остановитесь, пожалуйста"», — поделилась воспоминаниями артистка.

По словам Робби, в конце концов женщина-полицейский обратилась к съемочной группе со словами: «Все, сворачиваемся», и только тогда все принялись убирать оборудование.

«Амстердам» — комедийная драма, действие которой разворачивается в 30-е годы XX века. Фильм рассказывает о друзьях, ставших свидетелями и главными подозреваемыми убийства. Помимо Робби, в картине снялись Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро и другие. Премьера запланирована на 6 октября 2022 год.

Ранее актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках «Быстрее пули».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Аварию на единственном НПЗ в Австрии связали с диверсией
В новой игре FIFA нашли российских комментаторов
В Германии предрекли «окончание эры ООН» из-за спецоперации на Украине
Армения призвала поставить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
ЕС пообещал ответить в случае диверсии на «Северном потоке»
Королева Дании лишила титулов четырех принцев и принцесс
Раскрыты детали нового российского мегапроекта
Начался суд над фигурантами дела о хищении у «Роскосмоса» 200 миллионов рублей
Турецкий банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.