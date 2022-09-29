Испытана бионическая поджелудочная железа

New England Journal of Medicine: бионическая поджелудочная железа улучшила уровень глюкозы

Бионическая поджелудочная железа с технологией автоматической доставки инсулина оказалась более эффективной для поддержания уровня глюкозы в крови людей с диабетом 1-го типа, чем стандартные инъекции инсулина. К такому выводу пришли ученые США, которые опубликовали результаты клинических испытаний в New England Journal of Medicine.

Автоматизированные системы доставки инсулина, также называемые системами контроля с обратной связью, отслеживают уровень глюкозы в крови человека с помощью непрерывного монитора глюкозы и автоматически вводят гормон инсулин при необходимости с помощью инсулиновой помпы. Эти системы заменяют измерение уровня глюкозы с помощью взятия пробы из пальца, непрерывный мониторинг уровня глюкозы с подачей инсулина посредством многократных ежедневных инъекций или помпу без автоматизации.

В 13-недельном испытании, проведенном в Nemours Children's Health и 15 других клинических центрах в США, приняли участие 326 участников в возрасте от 6 до 79 лет, которые страдали диабетом 1-го типа и использовали инсулин не менее одного года. Участники были случайным образом распределены либо в группу лечения с использованием бионического устройства поджелудочной железы, либо в контрольную группу стандартного лечения.

У участников, использующих бионическую поджелудочную железу, гликированный гемоглобин — показатель долгосрочного контроля уровня глюкозы в крови человека — улучшился с 7,9 до 7,3 процента, но остался неизменным в контрольной группе со стандартным лечением. Гипергликемия, или высокий уровень глюкозы в крови, вызванный проблемами с инсулиновой помпой, была наиболее частым побочным эффектом в группе бионической поджелудочной железы.