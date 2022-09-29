Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Испытана бионическая поджелудочная железа

New England Journal of Medicine: бионическая поджелудочная железа улучшила уровень глюкозы

Фото: Shutterstock

Бионическая поджелудочная железа с технологией автоматической доставки инсулина оказалась более эффективной для поддержания уровня глюкозы в крови людей с диабетом 1-го типа, чем стандартные инъекции инсулина. К такому выводу пришли ученые США, которые опубликовали результаты клинических испытаний в New England Journal of Medicine.

Автоматизированные системы доставки инсулина, также называемые системами контроля с обратной связью, отслеживают уровень глюкозы в крови человека с помощью непрерывного монитора глюкозы и автоматически вводят гормон инсулин при необходимости с помощью инсулиновой помпы. Эти системы заменяют измерение уровня глюкозы с помощью взятия пробы из пальца, непрерывный мониторинг уровня глюкозы с подачей инсулина посредством многократных ежедневных инъекций или помпу без автоматизации.

В 13-недельном испытании, проведенном в Nemours Children's Health и 15 других клинических центрах в США, приняли участие 326 участников в возрасте от 6 до 79 лет, которые страдали диабетом 1-го типа и использовали инсулин не менее одного года. Участники были случайным образом распределены либо в группу лечения с использованием бионического устройства поджелудочной железы, либо в контрольную группу стандартного лечения.

У участников, использующих бионическую поджелудочную железу, гликированный гемоглобин — показатель долгосрочного контроля уровня глюкозы в крови человека — улучшился с 7,9 до 7,3 процента, но остался неизменным в контрольной группе со стандартным лечением. Гипергликемия, или высокий уровень глюкозы в крови, вызванный проблемами с инсулиновой помпой, была наиболее частым побочным эффектом в группе бионической поджелудочной железы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет
Путин заявил о формулировании всех критериев частичной мобилизации
Названа стоимость самого дешевого жилья в популярной пляжной стране
Испытана бионическая поджелудочная железа
Россиянам раскрыли дешевый способ выехать за границу без очередей
Привязывавшая дочь к кровати и выгонявшая ее из дома раздетой мать получила срок
Власти приграничного региона сообщили о многочисленных повреждениях опор ЛЭП
Туристов популярного курорта предупредили об оставляющих загадочные шрамы жуках
На Украине улицу Короленко переименовали в честь националиста
Прокуратура США заочно обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.