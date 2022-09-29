Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения возле дома и испытал тревогу

Пользователь Reddit опубликовал кадр с подозрительным мужчиной, стоявшим ночью у его дома

Пользователь с ником u/edoggee рассказал, что посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле дома, и испытал тревогу. Он узнал, что прошлой ночью напротив его жилища несколько минут стоял бездомный. Кадр, на котором был запечатлен подозрительный человек, мужчина опубликовал на сайте Reddit.

На снимке можно увидеть, как бездомный в футболке и джинсах и с растрепанными волосами стоит у мусорного бака и смотрит прямо на дом. «Человек стоял неподвижно и какое-то время смотрел на мое жилище прошлой ночью», — подписал изображение автор поста.

В комментарии к публикации пользователь признался, что ему стало тревожно после того, как он посмотрел запись с камеры наблюдения. «Обычно этот мужчина шатается по округе весь день, я не считал это проблемой, но мне стало некомфортно, когда он просто встал и начал смотреть на мой дом», — добавил он.

Один из пользователей заявил, что владельцу дома следует позвонить в полицию и пожаловаться на бездомного. «Закройте все окна и двери и берегите себя», — обратился к автору поста другой комментатор. Еще один юзер предположил, что бездомный ведет себя подозрительно, потому что употребил наркотики.

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