На Алтае высадят миллион деревьев

Жители Алтайского края высадят более миллиона деревьев в рамках акции

Жители Алтайского края высадят более миллиона деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр правительства региона.

Как отмечается, посадки пройдут на 45 участках общей площадью около 441 гектара в 14 лесничествах края. Лесники вместе с волонтерами высадят свыше 1 миллиона сеянцев хвойных пород, а также посеют 65 тысяч дубов.

Так, с 3 по 7 октября акция состоится в Барнаульском, Ларичихинском, Солтонском и Озеро-Кузнецовском лесничествах. Позже, 10 и 12 октября новые деревья высадят в Белокурихинском лесничестве и на территории барнаульского парка «Изумрудный» — там к мероприятиям присоединяться губернатор Алтайского края Виктор Томенко, зампред правительства региона Александр Лукьянов и представители краевого Минприроды.

Лесовосстановительная кампания проходит в Алтайском крае с начала сентября. За месяц добровольцы и специалисты местных лесничеств высадили более 430 тысяч сенцев сосны и ели на площади свыше 190 гектаров.

