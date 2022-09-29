Сообщение о мобилизации коренного населения Хакасии оказалось недостоверным

Сообщение о преимущественной мобилизации коренных народов Хакасии оказалось недостоверным

Сообщение о преимущественной мобилизации коренного населения Республики Хакасия оказалось недостоверным.

На личной странице одного из жителей хакасского поселка Аскиз во «ВКонтакте» 27 сентября было размещено сообщение, в котором утверждалось, что доля коренного населения среди мобилизованных в Республике Хакасия якобы составляет 50 процентов, в то время как всего в регионе проживает 12 процентов хакасов от общего объема населения. (На данный момент заметка удалена из аккаунта автора, однако сохранился и распространился ее скрин).

Автор поста не указывает какого-либо источника изложенных сведений и лишь отмечает, что в процессе отправки первых призывников «визуально было заметно, что хакасов много» — это якобы подтверждают сами граждане, призванные на военную службу. При этом пользователь не поясняет, был ли сам свидетелем соответствующих событий, и не называет имен тех, с кем ему удалось побеседовать на данную тему. «Это еще не забрали ребят с Аскизского и Таштыпского районов», — пишет он.

Публикация с идентичным посылом на тему мобилизации коренных народов Хакассии, которых автор называет в посте исчезающими, появилась и в сообществе «Подслушано в Аскизе» во «ВКонтакте». Не исключено, что сообщение было предложено и опубликовано с фейкового аккаунта — он был создан в августе, на заставке стоит изображение девушки на фоне флага России, а в друзьях виден лишь один пользователь. Юзеры в комментариях высказывают аналогичное мнение и предполагают, что пост был размещен с аккаунта-«однодневки» с целью провокации.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов отреагировал на сведения о преимущественной мобилизации коренного населения и назвал их фейком. «Информация не соответствует действительности. Мы с Владимиром Николаевичем (Штыгашевым, спикером Верховного Совета РХ — прим. «Ленты.ру») провожаем каждого. Никаких перегибов по национальному признаку в структуре призываемых нет», — заключил он. Данное утверждение подтвердил и сам Штыгашев — по его словам, если возникают какие-то накладки, они быстро решаются.

В день объявления частичной мобилизации в стране министр обороны Сергей Шойгу разъяснял, что принятое решение предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Он подчеркнул, что приоритет отдается тем призывникам, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Никаких иных критериев для отбора граждан, подлежащих мобилизации, не предусмотрено.

Повестки в Хакасии начали рассылать с 23 сентября. Согласно последним данным, из республики отправили уже три эшелона с мобилизованными. Точное их число неизвестно, однако начальник отдела организации управления и оповещения департамента по мобилизационной работе Сергей Максимов уточнял, что соответствующие мероприятия были проведены в Абакане, а также Усть-Абаканском, Таштыпском и Аскизском районах региона. Кроме того, в министерстве по делам юстиции и национальной безопасности Хакасии сообщали, что пресекают случаи неправомерного призыва в рамках частичной мобилизации — в регионе уже зафиксирован ряд случаев возврата призванных граждан.

Сообщения о якобы несоответствиях в процессе мобилизации коренных народов Хакасии не получили распространения в СМИ или соцсетях. Большинство информационных агентств и новостных порталов в своих публикациях на тему призыва на военную службу опираются на официальные сведения местных властей и департамента по мобилизационной работе.