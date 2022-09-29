Глава российского региона отреагировал на призыв в военкомат по громкоговорителю

Глава Дагестана Меликов раскритиковал призыв в военкомат в Дербенте по громкоговорителю

Глава Дагестана Сергей Меликов извинился перед жителями Дербента за призыв в военкомат с помощью громкоговорителей. Пост с его реакцией появился в Telegram.

Глава российского региона сообщил, что поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, оперативно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных. «Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость», — раскритиковал решение Меликов.

Кроме того, он поблагодарил тех, кто снял соответствующее видео, а также назвал решение, принятое в Дербенте, странным.

Ранее в Дербенте заметили спецмашину, экипаж которой по громкоговорителю призывает мужчин явиться в военкомат с документами. В военном комиссариате подтвердили, что запустили в городе несколько таких автомобилей.