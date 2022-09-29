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В российском городе заметили призывающую по громкоговорителю в военкомат машину

В Дербенте заметили машину, призывающую мужчин по громкоговорителю явиться в военкомат

В Дербенте заметили спецмашину, экипаж которой по громкоговорителю призывает мужчин явиться в военкомат с документами. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

«Уважаемые граждане города Дербента, всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат», — доносится из громкоговорителей.

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В военном комиссариате Telegram-каналу подтвердили, что в городе запустили несколько таких автомобилей.

Ранее в Северной Осетии на КПП пропускного пункта «Верхний Ларс», находящегося на границе с Грузией, заметили авто с надписью «военный комиссариат».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Никита Абрамов
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