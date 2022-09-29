Начался суд над фигурантами дела о хищении у «Роскосмоса» 200 миллионов рублей

В Москве начался суд по делу экс-замглавы НИИ ТП о хищении у «Роскосмоса» 200 млн рублей

В Мещанском райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу о хищении 200 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос», по которому проходят двое фигурантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых бывшие замглавы научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП) Константин Егоров и гендиректор компании «Дайтехнолоджи» Павел Авдеев. Им вменяется хищение средств из бюджета путем мошенничества при реализации госконтракта.

По данным МВД, занимавшегося расследованием дела, в декабре 2017 года НИИ ТП заключил с «Дайтехнолоджи» договор на поставку электрорадиоизделий на 300 миллионов рублей в рамках гособоронзаказа. Экспертиза установила, что стоимость поставленного товара составляла всего 100 миллионов рублей, остальную часть, как считают в МВД, похитили Егоров и Авдеев. Они свою вину не признают.

НИИ ТП занимается разработкой и производством комплексом автоматизированного управления космическими аппаратами.