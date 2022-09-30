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НАТО уличили в обсуждении применения ядерного оружия против России

Посол России в Турции уличил НАТО в обсуждении применения ядерного оружия против Москвы
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Paul Chiasson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Представители стран НАТО начали обсуждать возможность применения ядерного оружия против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. Цитату приводит РИА Новости.

Дипломат также уличил НАТО в том, что она все ближе подходит к границам России, что вызывает обеспокоенность официальной Москвы. «С нашей точки зрения, НАТО — это пережиток холодной войны, необходимость в котором отпала с ее окончанием. Но НАТО продолжает существовать, и, как мы видим, этот альянс используется лишь как инструмент внешней политики США», — отметил Ерхов.

По его мнению, именно из-за США «демонтируются механизмы контроля над вооружениями» и поддержание стратегической стабильности в мире.

21 сентября президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предостерег страны, шантажирующие Москву ядерным оружием. По словам президента, они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Виктория Кондратьева
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