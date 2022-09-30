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Зеленский призвал Швейцарию отдать Украине российские активы

Президент Украины Зеленский призвал Швейцарию передать Киеву российские активы

Фото: Genya Savilov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Киеву. Об этом он заявил в ходе общения со швейцарским университетским сообществом и общественными деятелями, его цитирует РИА Новости.

«Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины», — сказал Зеленский.

Он также призвал Швейцарию увеличить поддержку Украины.

Ранее стало известно, что Швейцария готова присоединиться к позиции Евросоюза касательно референдумов на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Алевтина Запольская
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