Зеленский призвал Швейцарию отдать Украине российские активы

Президент Украины Зеленский призвал Швейцарию передать Киеву российские активы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Киеву. Об этом он заявил в ходе общения со швейцарским университетским сообществом и общественными деятелями, его цитирует РИА Новости.

«Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины», — сказал Зеленский.

Он также призвал Швейцарию увеличить поддержку Украины.

Ранее стало известно, что Швейцария готова присоединиться к позиции Евросоюза касательно референдумов на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.