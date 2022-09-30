Россиянам рассказали об индексации ряда выплат с 1 октября

Доцент РУДН Гиринский заявил об индексации выплат по льготам и пособиям с 1 октября

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что с начала октября вступят в силу изменения в системе социальных выплат. Об этом он сообщил в беседе с агентством Прайм.

Специалист рассказал, что во многих регионах страны с 1 октября произойдет индексация выплат по социальным льготам и детским пособиям и фиксированных выплат для россиян старше 80 лет. Семьям, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, до 1 октября следует подать заявления в Пенсионный фонд России для выплаты пособий на детей 8-17 лет.

Гиринский добавил, что с 1 января 2023 года льготники имеют право получать выплаты, которые не начисляют автоматически, в виде денежных средств или «набора социальных услуг» (НСУ). В него входят лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки и бесплатный проезд.

Ранее россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной. Доцент ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, что надбавки полагаются Героям России, чемпионам Олимпийских игр и ряду других категорий граждан.