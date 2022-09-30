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Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной

Доцент ВШЭ Дзгоева заявила о праве Героев России на выплаты за заслуги перед страной

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева заявила, что ряд россиян обладает правом каждый месяц получать выплаты за заслуги перед страной. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Дзгоева напомнила, что надбавку в объеме 28 738 рублей получают Герои России, Герои Советского союза, Герои труда России, Герои социалистического труда и граждане, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней или орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Дополнительная выплата в размере 22 853 рубля установлена для награжденных орденом Ленина, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, лауреатов Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Кроме того, выплату в размере 17 313 рублей должны получать чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и обладатели ордена Трудовой Славы и ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют страховые пенсии. Они увеличатся на 4,8 процента с 1 января 2023 года, заявили в Минтруде.

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Марина Совина
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