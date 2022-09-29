В России проиндексируют страховые пенсии

Минтруд России анонсировал индексацию страховых пенсий на 4,8% с 1 января 2023 года

В России в 2023 году проиндексируют страховые пенсии, анонсировал Минтруд на своем сайте. Изменения заложены в бюджете Социального фонда.

Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10 процентов, с 1 января они будут проиндексированы дополнительно на 4,8 процента.

Проект бюджета Социального фонда внесен правительством на рассмотрение в Госдуму. Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, в том числе на выплату страховых пенсий – почти девять триллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2023 году материнский капитал в России будет проиндексирован. Выплата на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, а на второго — почти до 780 тысяч. Индексация произойдет с 1 февраля 2023 года.