News First: на Шри-Ланке крокодил откусил голову отцу-одиночке

В городе Акуресса, Шри-Ланка, крокодил откусил голову мужчине. Об этом сообщает News First.

Нападение произошло в среду, 28 сентября. Вечером того же дня крокодила с обезглавленным телом в пасти обнаружили местные жители. Они смогли опознать погибшего по одежде: это был Паланисами Арумугам, отец-одиночка, который отправился на рыбалку, чтобы прокормить своих детей.

Арумугам прекрасно знал об опасности, но был вынужден рисковать, поскольку у него не было другого способа добыть еду для двух детей. После его гибели дети остались сиротами.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке пятиметровый нильский крокодил напал на дрессировщика, который оседлал его во время представления в парке крокодилов Crocodile Creek. Момент нападения хищника на 68-летнего мужчину попал на видео.

