Участников банды похитителей россиян отправили в колонию

В Ульяновской области участников банды похитителей людей отправили в колонию

В Ульяновской области местных жителей осудили за создание банды, похищение людей и вымогательства: фигуранты вывозили своих жертв в лес, где угрожали им и избивали их. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигуранты — семеро мужчин. Их жертвами стали как минимум 12 человек. Следствие полагает, что банду организовали двое осужденных, которые на тот момент находились в колонии. Также следствие знает как минимум о двух похищенных: их вывезли в лес в багажнике авто Porsche Cayenne, угрожали травматическим пистолетом «ОСА» и избивали. Жертв после этого связали бросили в смотровую яму гаража.

Таким же образом жертвами банды стали еще несколько жителей Димитровграда и Ульяновска. Следствие выявило 17 преступных эпизодов. Суд дал организаторам банды сроки 17 и 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным соучастникам — сроки от 6,5 до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

