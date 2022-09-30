Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Тбилиси митингующие потребовали от россиян покинуть Грузию

В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг с требованием к россиянам покинуть страну

Фото: Pixabay

В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг с требованием к россиянам покинуть страну. Об этом сообщают «Известия».

«Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство — это не наша проблема», — заявили протестующие.

Ранее россиянам раскрыли актуальную обстановку на границе с Грузией. Уточняется, что среднее время пешего прохождения границы с Грузией выросло до суток, а автомобилисты стоят в очереди по несколько дней. Желающие выехать из России предупреждают о гуманитарной катастрофе — люди отмечают, что у них заканчивается бензин, вода и еда.

27 сентября министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что контроль на границе с Россией ужесточен. У въезжающих на территорию страны спрашивают цель поездки, а также на какие средства они собираются жить в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей
Армении предсказали скорое снятие транспортной блокады
Пациентка влюбилась в психотерапевта и изводила его любовными стихами
Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной
При взрывах на «Северных потоках» повредился подводный высоковольтный кабель
В России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста
Российский генерал рассказал о подготовке сухопутных войск
Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Регина Дубовицкая раскрыла личный способ сбросить вес
Пентагон заключил контракт на обслуживание радиолокационных радаров для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.