В Тбилиси митингующие потребовали от россиян покинуть Грузию

В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг с требованием к россиянам покинуть страну

В центре Тбилиси граждане Грузии провели митинг с требованием к россиянам покинуть страну. Об этом сообщают «Известия».

«Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство — это не наша проблема», — заявили протестующие.

Ранее россиянам раскрыли актуальную обстановку на границе с Грузией. Уточняется, что среднее время пешего прохождения границы с Грузией выросло до суток, а автомобилисты стоят в очереди по несколько дней. Желающие выехать из России предупреждают о гуманитарной катастрофе — люди отмечают, что у них заканчивается бензин, вода и еда.

27 сентября министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что контроль на границе с Россией ужесточен. У въезжающих на территорию страны спрашивают цель поездки, а также на какие средства они собираются жить в стране.