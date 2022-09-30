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Российская школьница обвинила брата в изнасиловании и созналась в оговоре

В Нижнем Тагиле школьница обвинила брата в изнасиловании, а потом созналась во лжи

Фото: : Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле 15-летняя школьница обвинила 34-летнего брата в том, что он насиловал ее на протяжении нескольких лет, но в ходе следствия призналась во лжи. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает издание E1.ru.

По данным издания, девочка-подросток утверждала, что была изнасилована в девять лет, а потом это продолжалось до 2021 года. После заявления сестры мужчину арестовали, он находится в СИЗО уже восемь месяцев.

Через некоторое время российская школьница написала официальную явку с повинной, в которой призналась, что оговорила брата. По ее словам, она хотела проучить его за то, что он в состоянии опьянения поднял руку на свою жену, родившую ему четверых детей.

Однако, несмотря на признания потерпевшей, дело не закрыли и вскоре мужчину отправят под суд.

Издание также сообщает, что первый допрос мужчины был проведен без адвоката, и он подписал явку с повинной, от которой сейчас пытается отказаться.

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Леонид Микуляк
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