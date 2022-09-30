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Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым

Порноактриса Джиа Лисса рассказала, что съемки триллера «Кто там?» дались ей трудно

Фото: WireImage / Getty Images

Российская порноактриса Джиа Лисса (настоящее имя — Юлия Чиркова) поделилась подробностями съемок фильма с Владимиром Машковым. Об этом она рассказала в интервью Maxim.

Звезда фильмов для взрослых снялась в триллере «Кто там?», а ее коллегами по съемочной площадке стали Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро и Тихон Жизневский. Премьера картины состоялась 15 сентября.

По словам Лиссы, участие в съемках далось ей трудно: «Сложность в том, что все снималось одним кадром. То есть если кто-то один запорет, вся работа насмарку. Приходилось много репетировать, было суперсложно и волнительно. Боялась, что сделаю что-то не в тайминге и на меня будут гнать».

Помимо этого, порноактриса подчеркнула, что понимает, что создатели проекта пригласили ее на съемки ради пиар-хода.

«Я совсем не против. Мне это тоже интересно, я получаю новый опыт и смогу использовать его уже в "своих" съемках. У меня запланировано участие в съемках большого фильма для взрослых, там будет главная роль!» — отметила Джиа Лисса.

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Анастасия Астахова
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