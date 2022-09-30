Сообщение о запрете работать с призывниками для банков оказалось недостоверным

Информация о запрете обслуживать призванных по мобилизации в банках не подтвердилась

Сообщение о том, что Банк России запретил кредитным организациям страны обслуживать граждан, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, оказалось недостоверным.

Издание «События Крыма» 28 сентября разместило на своем сайте публикацию, в которой утверждалось, что Центробанк России якобы выпустил постановление, согласно которому все российские банки, ломбарды, микрофинансовые и кредитные организации должны приостановить обслуживание подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации граждан. Отмечалось, что запрет касается не только кредитных счетов военнообязанных, но также депозитных, зарплатных, социальных и сберегательных.

В сообщении также указывалось, что все карты россиян, которые могут быть призваны в рамках мобилизации, уже перестают работать. В связи с этим граждане якобы уже лишились возможности снять имеющиеся на их счетах деньги в банкоматах.

Издание ссылалось на информационное письмо, якобы выпущенное российским ЦБ и подписанное его председателем Эльвирой Набиуллиной 22 сентября 2022 года. Фото постановления прилагалось к публикации.

На официальном сайте Центробанка в разделе, где публикуются все информационные письма, такого документа нет. Кроме того, можно заметить, что в приводящемся изданием документе указан номер 29. При этом, согласно нумерации документов на сайте ЦБ, информационное письмо, выпущенное 22 сентября, должно значиться под номером 116, поскольку предыдущий документ, опубликованный 21 сентября, имеет номер 115. На сайте регулятора действительно есть информационное письмо под номером 116, выпущенное 22 сентября, однако оно содержит рекомендации ЦБ по исполнению обязательств по кредитам в иностранной валюте и никак не связано с мобилизацией.

Кроме того, можно увидеть, что в оригинальных документах всегда указываются полные инициалы подписывающего их лица. В то же время в приведенном изданием письме отчество Набиуллиной не указано.

В действительности ЦБ напротив призвал банки и другие кредитные организации предоставлять мобилизованным кредитные каникулы. Позже закон о кредитных каникулах для мобилизованных по потребительским и ипотечным кредитам и займам приняла Госдума РФ, сообщало РИА Новости.

Публикация не получила распространения в СМИ и соцсетях. При этом на сайтах ряда СМИ (1, 2), а также в пабликах и на личных страницах пользователей (1, 2) соцсетей публиковались сообщения с опровержением данной информации.