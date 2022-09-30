Российское генконсульство в Нью-Йорке облили красной краской

Двое неизвестных облили красной краской российское генконсульство ночью в Нью-Йорке

Двое неизвестных ночью облили российское генконсульство в Нью-Йорке въедливой красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть» — заявили в российском представительстве.

Также в генконсульстве пожаловались, что американская сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности заграничного учреждения, заявив, что в последние несколько недель полиция около здания отсутствует.

Ранее неизвестные осквернили памятник советским воинам в Чехии.