Российское генконсульство в Нью-Йорке облили красной краской
Двое неизвестных облили красной краской российское генконсульство ночью в Нью-Йорке
Двое неизвестных ночью облили российское генконсульство в Нью-Йорке въедливой красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть» — заявили в российском представительстве.
Также в генконсульстве пожаловались, что американская сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности заграничного учреждения, заявив, что в последние несколько недель полиция около здания отсутствует.
Ранее неизвестные осквернили памятник советским воинам в Чехии.