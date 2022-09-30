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В России продлили ограничения на вывод средств за рубеж

ЦБ продлил ограничения на вывод средств за рубеж

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

С 1 октября вступает в силу продление ограничений от Центробанка на вывод средств за рубеж, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Впервые ограничения были введены в марте и должны были действовать полгода. Согласно им, граждане России и «дружественных» стран могут переводить на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов по курсу ЦБ в течение месяца. Если операции осуществляются с использованием систем денежных переводов без открытия банковского счета, лимит снижается до 10 тысяч долларов в месяц, независимо от валюты.

Также физические лица-нерезиденты, вне зависимости от страны гражданства, имеют возможность перевести за границу собственную заработную плату без учета месячного лимита. При этом граждане «недружественных» стран, не работающие в России, равно как и зарегистрированные там компании, по-прежнему не могут проводить денежные переводы за границу.

Изначально, после введения первых антироссийских санкций и резкого снижения курса рубля, ограничения были установлены на уровне 10 тысяч долларов в месяц, при этом переводить их нельзя было на собственные счета. Впоследствии это условие было отменено, а лимиты несколько раз повышались. В настоящее время сохраняется запрет на вывоз из России наличной валюты в объеме, превышающем 10 тысяч долларов.

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Мария Грушко
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