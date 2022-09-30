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Российский пенсионер подстрелил на парковке обидчика соседки

В Петербурге пенсионер подстрелил хулигана на парковке, защищая 52-летнюю соседку

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина открыл стрельбу на парковке, защищая соседку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 29 сентября у дома, расположенного на Богатырском проспекте, неизвестный бил по машине, в которой сидела 56-летняя женщина: он кричал на нее и нецензурно выражался. Тогда пенсионер решил заступиться за соседку. Он толкнул нападавшего, однако тот ударил его по лицу и пригрозил ножом. Тогда пожилой мужчина взял травматический пистолет и выстрелил в агрессора. Хулигана доставили в больницу.

Сейчас в отношении заступника составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Екатерина Власова
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