Информация о слежке за военнообязанными по QR-кодам оказалась недостоверной

Информация о слежке за военнообязанными в Москве по QR-кодам оказалась недостоверной

Информация о слежке за военнообязанными гражданами в Москве оказалась недостоверной.

Telegram-канал Avtozak.live со ссылкой на источник в дочерней компании Сбера сообщил, что в Москве введут контроль за военнообязанными по QR-кодам. Уточняется, что информацию об этом разослали в государственные компании. Подтверждающие документы или письма не приводятся.

Спустя несколько часов этот пост был отредактирован. «В канале появилась новость о введении QR-кодов для военнообязанных в Москве. Мы проверили эту информацию еще в нескольких источниках — и она не подтвердилась. Мы отредактировали пост, чтобы информация из него не вводила никого в заблуждение», — говорится в сообщении.

Министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе вебинара для IT-компаний заявил, что QR-коды вводиться не будут.

В настоящий момент все базы в госучреждениях ведутся в бумажном виде. В июне Минцфиры сообщило, что ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов. Министерство пока сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации.

Информация о контроле за военнообязанными с помощью QR-кодов не получила распространения в СМИ и соцсетях.